Offensive Verstärkung für den HC Lugano. Wie die Tessiner mitteilen, verpflichten sie den Stürmer Olle Lycksell. Der 26-jährige Schwede unterschreibt einen Vertrag bis 2029.
Lycksell debütierte mit 18 Jahren in der höchsten schwedischen Liga und wurde 2017 in der sechsten Runde von Philadelphia gedraftet. In den letzten vier Saisons spielte er in Nordamerika. In der NHL kommt er auf 52 Spiele (13 Punkte) für die Philadelphia Flyers und die Ottawa Senators, daneben bestritt er insgesamt 194 Partien (70 Tore, 102 Assists) in der AHL bei den Farmteams Lehigh Valley Phantoms und Belleville Senators. Nun kehrt Lycksell nach Europa zurück.
General Manager Janick Steinmann schwärmt in der Medienmitteilung von Lycksell als «offensivstarker Stürmer im besten Alter». Er arbeite sehr hart und verfüge über einen ausgeprägten Wettkampfgeist. Steinmann ist überzeugt, dass Lycksell die Qualität im Team weiter erhöhen wird.
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