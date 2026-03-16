Erkennst du diese National-League-Spieler ohne Helm?

Kannst du die Spieler der National League auch ohne Helm erkennen? Teste jetzt dein Wissen in unserem Quiz!

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Die Regular Season der National League ist Geschichte, aktuell laufen die Play-Ins. Zeit, um zu prüfen, wie gut du die Spieler der Schweizer Liga kennst. Handschuhe und etliche Schoner – mit voller Schutzausrüstung stehen die Hockey-Spieler nämlich jeweils auf dem Eis. Mit Helm und Visier sind die Spieler zusätzlich noch schwieriger zu erkennen.

Von A wie Ajoie bis Z wie die ZSC Lions – in unserem Quiz findest du von jedem der 14 Klubs ein Bild eines ausgewählten Spielers ohne Helm. Wie viele davon kannst du erkennen? Teste jetzt dein Wissen!

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