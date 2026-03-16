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Erkennst du diese National-League-Spieler ohne Helm?

Kannst du die Spieler der National League auch ohne Helm erkennen? Teste jetzt dein Wissen in unserem Quiz!
Publiziert: 15:23 Uhr
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Blick Sportdesk

Die Regular Season der National League ist Geschichte, aktuell laufen die Play-Ins. Zeit, um zu prüfen, wie gut du die Spieler der Schweizer Liga kennst. Handschuhe und etliche Schoner – mit voller Schutzausrüstung stehen die Hockey-Spieler nämlich jeweils auf dem Eis. Mit Helm und Visier sind die Spieler zusätzlich noch schwieriger zu erkennen.

Von A wie Ajoie bis Z wie die ZSC Lions – in unserem Quiz findest du von jedem der 14 Klubs ein Bild eines ausgewählten Spielers ohne Helm. Wie viele davon kannst du erkennen? Teste jetzt dein Wissen!

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National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
ZSC Lions
ZSC Lions
HC Lugano
HC Lugano
Lausanne HC
Lausanne HC
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
EV Zug
EV Zug
SC Bern
SC Bern
EHC Biel
EHC Biel
SCL Tigers
SCL Tigers
EHC Kloten
EHC Kloten
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Ajoie
HC Ajoie
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        HC Davos
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        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        HC Lugano
        HC Lugano
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        EV Zug
        EV Zug
        SC Bern
        SC Bern
        EHC Biel
        EHC Biel
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        HC Ajoie
        HC Ajoie