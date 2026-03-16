Erkennst du diese National-League-Spieler ohne Helm?

Blick Sportdesk
Die Regular Season der National League ist Geschichte, aktuell laufen die Play-Ins. Zeit, um zu prüfen, wie gut du die Spieler der Schweizer Liga kennst. Handschuhe und etliche Schoner – mit voller Schutzausrüstung stehen die Hockey-Spieler nämlich jeweils auf dem Eis. Mit Helm und Visier sind die Spieler zusätzlich noch schwieriger zu erkennen.
Von A wie Ajoie bis Z wie die ZSC Lions – in unserem Quiz findest du von jedem der 14 Klubs ein Bild eines ausgewählten Spielers ohne Helm. Wie viele davon kannst du erkennen? Teste jetzt dein Wissen!
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs