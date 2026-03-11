Neuzugang beim HC Lugano. Im Hinblick auf die kommende Saison verstärken sich die Tessiner mit einem finnischen Flügelstürmer.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bevor der HC Lugano am 21. März (20 Uhr) auswärts gegen die ZSC Lions in die Playoff-Viertelfinals startet, gibt der Klub einen Neuzugang für die kommende Saison bekannt. Jere Innala stösst zu den Tessinern. Der 27-jährige Finne unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Seine Juniorenzeit durchlief Innala im Süden Finnlands bei Kiekko-Ahma, ehe er zu HPK Hämeenlinna wechselte. Dort holte er 2019 den finnischen Meistertitel. Nach insgesamt fünf Jahren zog es den Flügelstürmer zu IFK Helsinki, ehe seine Reise in Schweden bei Frölunda Göteborg weiterging.

Nach einem Abstecher nach Nordamerika in der Saison 2024/25 – Innala spielte in der NHL bei Colorado Avalanche (17 Spiele) und in der AHL bei den Colorado Eagles (43 Spiele) – kehrte er zu Frölunda zurück. Und hat erst vor kurzem mit der Mannschaft die Champions Hockey League gewonnen. Im Final gegen den finnischen Vertreter Lulea erzielte Innala in der Verlängerung das goldene Tor.

2021 Weltmeistertitel geholt

Nach 163 Partien in Schwedens höchster Liga hat er nun beim HC Lugano eine neue Herausforderung gefunden. «Dank seiner Erfahrungen in einigen der stärksten Ligen der Welt – Schweden, Finnland und Nordamerika – wird er ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft der Zukunft sein», wird Luganos General Manager Janick Steinmann in der Medienmitteilung zitiert.

Auch mit der Nationalmannschaft hat Innala schon einige Erfolge gefeiert. Er nahm bisher an drei Weltmeisterschaften teil und gewann einmal Gold (2022) und einmal Silber (2021).

Noch näher dran am HC Lugano Füge jetzt den HC Lugano deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen