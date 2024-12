Manchmal ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie Headschiedsrichter Marc Wiegand und Linesman Georges Huguet im Spiel zwischen den SCRJ Lakers und Gottéron. In der Schlussphase des Mitteldrittels lösen die Fribourger einen Angriff aus, als sich Wiegand genau in die Laufrichtung von Lucas Wallmark bewegt. Gottérons-Topskorer und der Ref bleiben aneinander hängen, der Offizielle fällt.

Nach der Pausensirene erwischt es noch Linesman Georges Huguet. Fribourg-Kanadier Linden Vey stoppt sein Spiel und hält seinen Stock just in jenem Moment hoch, als der Linesman hinten an ihm vorbeifahren will. Die Stockschaufel trifft ihn im Gesicht.

Den Saanestädtern läuft es in diesem Duell in allen Bereichen nicht, sie verlieren es 0:4 und haben schon im zweiten Spiel in Folge keinen einzigen Treffer erzielt.