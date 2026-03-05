Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
49
63
108
2
HC Fribourg-Gottéron
49
45
94
3
ZSC Lions
49
28
85
4
HC Lugano
49
31
85
5
Genève-Servette HC
49
2
82
6
Lausanne HC
49
22
81
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
49
-11
73
8
EV Zug
49
-14
73
9
SC Bern
49
-7
66
10
EHC Biel
49
-21
64
11
SCL Tigers
49
0
64
12
EHC Kloten
49
-18
61
13
HC Ambri-Piotta
49
-49
54
14
HC Ajoie
49
-71
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs