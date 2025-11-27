DE
Trotz Krisen gefährlich
«Genf ist eine Tischbombe»

Genf bleibt eines der spannendsten Teams der Liga: Zwischen starken Einzelspielern, grossen Schwankungen und ungewöhnlichen Motivationsmomenten hat sich die Mannschaft wieder gefangen. Trotz Rückschlägen bleibt sie ein ernstzunehmender Meisterkandidat.
Publiziert: 14:05 Uhr
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
