Genf bleibt eines der spannendsten Teams der Liga: Zwischen starken Einzelspielern, grossen Schwankungen und ungewöhnlichen Motivationsmomenten hat sich die Mannschaft wieder gefangen. Trotz Rückschlägen bleibt sie ein ernstzunehmender Meisterkandidat.
