Trainer-Trio verlässt den Verein
Veränderungen im Coaching Staff von Kloten

Wie der EHC Kloten vermeldet, werden die auslaufenden Verträge von Benjamin Winkler und Kimmo Rintanen nicht verlängert. Ausserdem verlässt Goalie- und Video Coach Tim Bertsche nach fünf gemeinsam Jahren den Verein.
Publiziert: vor 53 Minuten
Benjamin Winkler (l.) und Kimmo Rintanen werden den EHC Kloten verlassen.
Foto: Pius Koller
Davide MalinconicoRedaktor Sport

In einer offiziellen Mitteilung gibt der EHC Kloten Veränderungen im Coaching Staff bekannt.

Der Klub aus Zürich, der die Saison in der National League auf dem 12. Tabellenrang beendet hat, teilte am Freitag mit, dass Goalie- und Video Coach Tim Bertsche die Möglichkeit erhalte, «bei einem neuen Club eine neue Herausforderung anzunehmen». Zusätzlich werden die auslaufenden Verträge von Benjamin Winkler und Kimmo Rintanen nicht verlängert.

Der Verein bedankt sich in der Mitteilung bei den drei Coaches und blickt gleichzeitig in die Zukunft: «Die Veränderungen geben der Mannschaft neue Impulse, gleichzeitig wird das bestehende Grundkonzept konsequent weitergeführt und weiterentwickelt.»

