DE
FR
Abonnieren

Tor oder nicht?
So knapp verpasst Lugano das 2:1

In der 43. Minute des Tessiner Derbys verpasst Lugano knapp die 2:1-Führung. Nach einer Analyse der Schiedsrichter wird entschieden, dass der Puck nicht im Tor war.
Publiziert: vor 20 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen