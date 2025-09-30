DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Lugano verpasst das 2:1 gegen Ambri
Tor oder nicht?
So knapp verpasst Lugano das 2:1
In der 43. Minute des Tessiner Derbys verpasst Lugano knapp die 2:1-Führung. Nach einer Analyse der Schiedsrichter wird entschieden, dass der Puck nicht im Tor war.
Publiziert: vor 20 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen