Dein Herz schlägt für den SCB? Dann musst du jetzt folgen. Blick verlost unter allen Followern des SC Bern ein SCB-Trikot. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.
So machst du mit
Was musst du tun? Klicke hier auf den Link, wähle den SCB aus der Liste und klicke aufs Plussymbol. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.
Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 25. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits dem SCB folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.
Das bietet dir die «Follow my Team»-Funktion
Als Follower erlebst du Eishockey bei Blick neu. Du erhältst personalisierte Inhalte und bleibst dank automatisierten Pushes immer auf dem Laufenden. Die grosse Eishockey-Neuerung: Mit den Live-Aktivitäten siehst du immer direkt auf dem Handy-Screen, wenn ein Puck im Tor zappelt. Einmalig!
Darüber hinaus gibt es rund um die Matches nebst den Livetickern auch Stimmen zum Spiel, Experteneinschätzung, Highlights-Videos – und natürlich auch knackige Analysen. Zwischen den Spielen erhältst du immer die wichtigsten News, kannst du bei Votings und Umfragen deine Meinung abgeben, dein Wissen bei Quizzes beweisen und hast bei diversen Wettbewerben die Chance auf tolle Preise.
Die Möglichkeit, deinen Klubs zu folgen, gibt es auch im Fussball für die Super League, die Challenge League und für internationalen Top-Ligen – und ausserdem bei den Nationalteams.
Direkter Zugriff auf deine Team-Seite
Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle
Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)
Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)
Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten
Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)
Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite
Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest
Das beste Erlebnis hast du in der App
Das Maximum holst du dabei auf der App raus. Auf der Sport-Seite, die du standardmässig als Startseite festlegen kannst, werden dir stets die nächsten Partien deiner Teams angezeigt. Ausserdem erhältst du personalisiert die letzten News deiner drei Lieblingsklubs angezeigt. In deiner Team-Übersicht kannst du zudem die Reihenfolge der von dir gefolgten Klubs anpassen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42