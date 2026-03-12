Nutze jetzt das neue Feature «Follow My Team» und profitiere mehrfach. Folge dem SCB, erhalte personalisierte Inhalte und wahre deine Chance auf tolle Gewinne. Ein Superfan kann ein SCB-Trikot abräumen.

Folge jetzt dem SCB und gewinne ein Trikot

Folge jetzt dem SCB und gewinne ein Trikot

Dein Herz schlägt für den SCB? Dann musst du jetzt folgen. Blick verlost unter allen Followern des SC Bern ein SCB-Trikot. Dazu gibts auch zwei Jahresabos und drei 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

So machst du mit

Was musst du tun? Klicke hier auf den Link, wähle den SCB aus der Liste und klicke aufs Plussymbol. Dann kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist der 25. März 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du bereits dem SCB folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Das bietet dir die «Follow my Team»-Funktion

Als Follower erlebst du Eishockey bei Blick neu. Du erhältst personalisierte Inhalte und bleibst dank automatisierten Pushes immer auf dem Laufenden. Die grosse Eishockey-Neuerung: Mit den Live-Aktivitäten siehst du immer direkt auf dem Handy-Screen, wenn ein Puck im Tor zappelt. Einmalig!

Darüber hinaus gibt es rund um die Matches nebst den Livetickern auch Stimmen zum Spiel, Experteneinschätzung, Highlights-Videos – und natürlich auch knackige Analysen. Zwischen den Spielen erhältst du immer die wichtigsten News, kannst du bei Votings und Umfragen deine Meinung abgeben, dein Wissen bei Quizzes beweisen und hast bei diversen Wettbewerben die Chance auf tolle Preise.

Die Möglichkeit, deinen Klubs zu folgen, gibt es auch im Fussball für die Super League, die Challenge League und für internationalen Top-Ligen – und ausserdem bei den Nationalteams.

Die Vorteile der Funktion Follow My Team Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht pro Klub über alle Inhalte, die nächsten Spiele, Statistiken und die Tabelle

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Personalisierte News auf der Sport-Seite (mit der App)

Sämtliche Spiele deiner Teams auf einen Blick auf der Sport-Seite

Lege die Reihenfolge deiner Lieblingsteams fest

Das beste Erlebnis hast du in der App

Das Maximum holst du dabei auf der App raus. Auf der Sport-Seite, die du standardmässig als Startseite festlegen kannst, werden dir stets die nächsten Partien deiner Teams angezeigt. Ausserdem erhältst du personalisiert die letzten News deiner drei Lieblingsklubs angezeigt. In deiner Team-Übersicht kannst du zudem die Reihenfolge der von dir gefolgten Klubs anpassen.