Tigers-Shootingstar Meyer
«Ich weiss, ich kann ein gestandener NL-Goalie werden»

Im Trailer zur MySports-Doku über Tigers-Goalie Meyer, macht dieser klar, dass er ein Ziel vor Augen hat.
Publiziert: 13:50 Uhr
