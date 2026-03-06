Petar DjordjevicRedaktor Sport
Die Regular Season der National League ist bald Geschichte. Noch zwei Vollrunden stehen auf dem Programm, ehe die Play-In und Playouts beginnen. Drei Teams kämpfen dabei noch um den letzten Play-In-Platz. Der EHC Biel und die SCL Tigers haben aktuell beide 64 Punkte auf dem Konto. Kloten hat mit 61 Zählern auch eine realistische Chance, sich noch den 10. Platz in der Tabelle zu sichern und somit in den Play-Ins mitzumischen.
Während die nächsten zwei Runden heisse Duelle versprechen, sorgen gewisse Teams mit ihrer Kaderplanung für Furore. Wie gut weisst du über den Transfermarkt des Schweizer Eishockeys Bescheid? Beweise es im Blick-Quiz.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
50
67
111
2
HC Fribourg-Gottéron
50
46
97
3
ZSC Lions
50
31
88
4
HC Lugano
50
28
85
5
Genève-Servette HC
50
4
85
6
Lausanne HC
50
18
81
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
50
-9
76
8
EV Zug
50
-15
74
9
SC Bern
50
-6
68
10
EHC Biel
50
-23
64
11
SCL Tigers
50
-1
64
12
EHC Kloten
50
-20
61
13
HC Ambri-Piotta
50
-48
56
14
HC Ajoie
50
-72
40
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs