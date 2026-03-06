DE
FR
Abonnieren

Teste dein Wissen im grossen Quiz
Wie gut hast du bei den National-League-Transfers aufgepasst?

Die National League befindet sich im Endspurt. Auch die Kaderplanung gewisser Verein lief während der letzten Wochen auf Hochtouren. Wie gut kennst du dich mit dem Transfermarkt des Schweizer Eishockeys aus? Beweise es im Quiz.
Publiziert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Ryan Spooner kam für lediglich sechs Spiele in die Schweiz. Der Kanadier spielt wieder in der KHL.
Foto: Pius Koller
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Regular Season der National League ist bald Geschichte. Noch zwei Vollrunden stehen auf dem Programm, ehe die Play-In und Playouts beginnen. Drei Teams kämpfen dabei noch um den letzten Play-In-Platz. Der EHC Biel und die SCL Tigers haben aktuell beide 64 Punkte auf dem Konto. Kloten hat mit 61 Zählern auch eine realistische Chance, sich noch den 10. Platz in der Tabelle zu sichern und somit in den Play-Ins mitzumischen.

Während die nächsten zwei Runden heisse Duelle versprechen, sorgen gewisse Teams mit ihrer Kaderplanung für Furore. Wie gut weisst du über den Transfermarkt des Schweizer Eishockeys Bescheid? Beweise es im Blick-Quiz.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.


National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
50
67
111
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
50
46
97
3
ZSC Lions
ZSC Lions
50
31
88
4
HC Lugano
HC Lugano
50
28
85
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
50
4
85
6
Lausanne HC
Lausanne HC
50
18
81
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
50
-9
76
8
EV Zug
EV Zug
50
-15
74
9
SC Bern
SC Bern
50
-6
68
10
EHC Biel
EHC Biel
50
-23
64
11
SCL Tigers
SCL Tigers
50
-1
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
50
-20
61
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
50
-48
56
14
HC Ajoie
HC Ajoie
50
-72
40
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
ZSC Lions
EHC Kloten
EHC Kloten
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EV Zug
EV Zug
HC Lugano
HC Lugano
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        HC Ajoie
        HC Ajoie
        EHC Biel
        EHC Biel
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        SC Bern
        SC Bern
        SCL Tigers
        SCL Tigers
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        ZSC Lions
        ZSC Lions
        EHC Kloten
        EHC Kloten
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        HC Ambri-Piotta
        HC Ambri-Piotta
        HC Davos
        HC Davos
        HC Fribourg-Gottéron
        HC Fribourg-Gottéron
        EV Zug
        EV Zug
        HC Lugano
        HC Lugano
        National League
        National League