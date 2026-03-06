Die National League befindet sich im Endspurt. Auch die Kaderplanung gewisser Verein lief während der letzten Wochen auf Hochtouren. Wie gut kennst du dich mit dem Transfermarkt des Schweizer Eishockeys aus? Beweise es im Quiz.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die Regular Season der National League ist bald Geschichte. Noch zwei Vollrunden stehen auf dem Programm, ehe die Play-In und Playouts beginnen. Drei Teams kämpfen dabei noch um den letzten Play-In-Platz. Der EHC Biel und die SCL Tigers haben aktuell beide 64 Punkte auf dem Konto. Kloten hat mit 61 Zählern auch eine realistische Chance, sich noch den 10. Platz in der Tabelle zu sichern und somit in den Play-Ins mitzumischen.

Während die nächsten zwei Runden heisse Duelle versprechen, sorgen gewisse Teams mit ihrer Kaderplanung für Furore. Wie gut weisst du über den Transfermarkt des Schweizer Eishockeys Bescheid? Beweise es im Blick-Quiz.

