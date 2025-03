Tangnes kehrt EVZ den Rücken «Hatten über diese sieben Jahre eine unglaubliche Zeit»

Der EVZ geht in der Serie gegen den HCD mit 0:4 unter. Mit dem letzten Viertelfinal-Spiel am Donnerstagabend geht auch die siebenjährige Zeit von Dan Tangnes am Spielfeldrand der Zuger zu Ende. Im Interview rekapituliert er noch einmal diese Zeit.