Lugano-Trainer Krupp von Ajoie-Fan mit Bier übergossen

1/2 Uwe Krupp und Lugano setzten sich in Porrentruy durch. Foto: keystone-sda.ch

Grégory Beaud

Uwe Krupp hatte wahrscheinlich nicht vor, den knappen Sieg von Lugano zu begiessen, da das Playout gegen Ajoie noch unentschieden ist. Die Ajoie-Fans sorgen trotzdem für einen feuchten Abend. Nachdem sich der deutsche Trainer zu den Interviews aufs dem Eis begeben hat, geht er auf dem Rückweg unter den Tribünen hindurch. Ein Weg, den gegnerische Spieler und Trainer schon dutzende Male genommen haben, ohne dass es dabei irgendwelche Probleme gegeben hätte.

Doch dieses Mal wird Uwe Krupps Durchgang von einem erstaunten Ausruf des Deutschen begleitet. Der Mann, der im Juni seinen 60. Geburtstag feiert, hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Aber von einem verärgerten Fan mit Bier übergossen zu werden, wahrscheinlich noch nie. «Ich habe denjenigen gesehen, der das getan hat», erzählt ein Augenzeuge gegenüber Blick. Er stand nur wenige Schritte von Krupp entfernt. «Das war kein Zufall. Er wollte ihm absichtlich sein Glas über den Kopf schütten.» Diese Version wurde von einem anderen Zuschauer bestätigt, der sich in der Nähe befand.

Täter angezeigt

Die Szene bleibt glücklicherweise ohne Folgen. Die anwesenden Sicherheitsbeamten bestätigen dem Lugano-Staff, dass sie den Unruhestifter eingeholt haben. «Wir haben ihn etwa zehn Minuten lang beobachtet», sagt ein Sicherheitsbeamter. «Wir hatten ihn aber im Auge.»

Diese Version wird vom HC Ajoie bestätigt. «Wir konnten ihn identifizieren und er wurde bei der Polizei angezeigt», meldet der Klub gegenüber Blick. «Unabhängig von den strafrechtlichen Folgen haben wir bereits ein Eishallenverbot von mindestens zwei Jahren für diese Person ausgesprochen. Der Verein wird eine Geldstrafe von der Liga erhalten, die ebenfalls an diese Person weitergeleitet wird.»

Trotz dieses hopfigen und absolut inakzeptablen Abschlusses hat Uwe Krupp einen zufriedenstellenden Abend in Porrentruy. Seine Mannschaft bekundet Mühe, kommt aber in der Best-of-Seven-Serie auf 2:2 heran. Zweifellos wird der ehemalige NHL-Star die letzten beiden Spiele gewinnen wollen, um Ajoie in die Schranken zu weisen.