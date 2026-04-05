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National League
National League: Julien Sprunger bei Schwalbe erwischt
Strafe für Unsportlichkeit
Hier hüpft Julien Sprunger vor sich hin
Nach einem Schwalben-Eklat beim Spiel SC Rapperswil-Jona Lakers gegen Fribourg-Gottéron muss Julien Sprunger eine Busse zahlen.
Publiziert: 05.04.2026 um 14:43 Uhr
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