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Strafe für Unsportlichkeit
Hier hüpft Julien Sprunger vor sich hin

Nach einem Schwalben-Eklat beim Spiel SC Rapperswil-Jona Lakers gegen Fribourg-Gottéron muss Julien Sprunger eine Busse zahlen.
Publiziert: 05.04.2026 um 14:43 Uhr
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