«Spielt eine wichtige Rolle»
Lugano bindet schwedischen Verteidiger bis 2028

Vollzugsmeldung beim HC Lugano. Die Tessiner verlängern den Vertrag mit dem schwedischen Verteidiger Calle Dahlström.
Publiziert: vor 15 Minuten
Verteidiger Calle Dahlström bleibt bis 2028 in Lugano.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Der HC Lugano verlängert den Vertrag mit Abwehrchef Calle Dahlström (31) um zwei Jahre. Der Schwede bleibt den Tessinern damit bis 2028 erhalten.

Der routinierte Verteidiger kam im Sommer 2024 vom schwedischen Traditionsklub Färjestad BK nach Lugano. Zuvor sammelte er in Nordamerika reichlich Erfahrung – 67 NHL- und 261 AHL-Spiele stehen in seiner Statistik.

Seit seinem Wechsel hat sich der Stockholmer zu einer festen Grösse in der HCL-Defensive entwickelt. Bereits in der letzten Saison überzeugte er mit einer Plus-Minus-Bilanz von +13, derzeit liegt er sogar bei +15.

«Calle spielt eine sehr wichtige Rolle in unserer Defensivarbeit», sagt Lugano-Sportchef Janick Steinmann. «Seine Stabilität, seine Konstanz und seine Persönlichkeit sind zentrale Elemente innerhalb unserer Mannschaft.»

