Spieldauerdisziplinarstrafe
Fischer mit Unsportlichem Verhalten gegen Schiri

Für Fischer und Schneller ist nach dieser 16. Minute der Match vorzeitig beendet – für Schneller wegen des Bandenchecks und für Fischer wegen eines unsportlichen Verhaltens gegenüber Offiziellen.
Publiziert: vor 41 Minuten
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
31
48
71
2
Lausanne HC
Lausanne HC
31
27
59
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
31
21
56
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
32
-3
53
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
31
-3
52
6
HC Lugano
HC Lugano
29
19
50
7
EV Zug
EV Zug
29
1
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
30
14
46
9
SCL Tigers
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Biel
EHC Biel
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
30
-26
37
12
SC Bern
SC Bern
30
-9
36
13
EHC Kloten
EHC Kloten
29
-23
31
14
HC Ajoie
HC Ajoie
31
-51
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
