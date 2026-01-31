Zadina muss nach Check gegen den Kopf unter die Dusche

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
45
58
99
2
HC Fribourg-Gottéron
46
45
88
3
ZSC Lions
45
29
80
4
HC Lugano
45
30
78
5
Genève-Servette HC
45
7
77
6
Lausanne HC
46
21
76
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zug
45
-18
64
9
SC Bern
45
-9
61
10
SCL Tigers
45
1
61
11
EHC Biel
45
-21
58
12
HC Ambri-Piotta
45
-41
52
13
EHC Kloten
45
-24
51
14
HC Ajoie
46
-64
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs