1/5 Beim EHC Biel scheint Nicolas Müller Spass zu haben. Foto: Pius Koller

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es ist ein ungewöhnlicher Weg, den Nicolas Müller gewählt hat, um dorthin zu kommen, wo er heute als Profi des EHC Biel ist. Beim EHC Basel und teilweise bei den ZSC Lions durchläuft er die Juniorenabteilungen, ehe er als 15-Jähriger bei MoDo Örnsköldsvik in Schweden anheuert. Was damals vor allem für seine Mutter schwierig ist. «Ich musste ihn gehen lassen, obwohl ich es nicht wollte», gesteht Sabine Müller gegenüber MySports (siehe Video).

2019 geht die Reise weiter in die USA, an die Michigan State University, wo er College-Hockey spielt und ein Sportstudium mit Bachelor abschliesst. Nun ist Müller, nach neun Jahren im Ausland und inzwischen 25, zurück in der Schweiz und versucht sich in dieser Saison beim EHC Biel erstmals auf Profiebene.

Die ersten Tore der Wundertüte

Was von Müller in der National League erwartet werden darf und kann, war vor der Saison schwer abzuschätzen. Für Biel war das aufgrund seiner speziellen Biografie wie bei einer Wundertüte, bei der sich nicht weiss, was genau herauskommt.

Der Start gestaltet sich für den ehemaligen Captain der U20-Nati, der 2019 auch bereits zu zwei Länderspielen mit der A-Nati kam, denn auch durchaus anspruchsvoll. Doch Müller lernt schnell, wird von Woche zu Woche besser und hat inzwischen auch seine ersten beiden Tore erzielt. In den anspruchsvollen Zeiten des Umbruchs scheint es für den EHC Biel eine gute Idee gewesen zu sein, den spannenden Stürmer aus Arisdorf BL zu verpflichten und mit einem Dreijahresvertrag zu binden.

