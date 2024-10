Kurz zusammengefasst 10 Kandidaten kämpfen um die neue Hockeystimme

Die Teilnehmer sind zwischen 22 und 38 Jahre alt

Drei sind Quereinsteiger ohne Medienerfahrung

Sieben können auf Erfahrungswerte als Spieler zurückgreifen

Der Älteste im Teilnehmerfeld ist Alex Müller mit 38 Jahren, der Jüngste der 22-jährige Nic Luchsinger. Dieser ist noch knapp einen Monat jünger als Niclas Zettergren, der am 16. Oktober 23 wird.

Geografisch sind die Kandidaten quer durch die Deutschschweiz verteilt: Je zwei kommen aus dem Kanton Bern (Matthias Fuchser, Steven Oeschger), dem Kanton Aargau (Müller, Zettergren) und dem Kanton St. Gallen (Yves Breitenmoser, Erik Schegg). Martin Hürlimann wohnt in Schattdorf im Kanton Uri, Christoph Fischer kommt aus Frauenfeld, Luchsinger aus Glarus. Speziell ist die Situation des Zugers Yannick Julen, er lebt derzeit noch in Boston, wird aber für die Casting-Halbfinals in der Schweiz zurückerwartet.

Drei Quereinsteiger

Mediale Erfahrung bringen sieben mit. Schegg unter anderem als Eventmoderator, Sportkommentator und Journalist bei TV-Regionalsendern. Fuchser ist aktuell Onlinejournalist bei BärnToday und Kommentator bei TeleBärn, Zettergren Online-Redaktor bei ArgoviaToday. Fischer kann auf die Erfahrung als Videojournalist, Tagesverantwortlicher TV und Radio sowie Newssprecher bei den TOP-Medien zurückgreifen und kommentiert Spiele des HC Thurgau.

Hürlimann ist zwar hauptberuflich Oberstufenlehrer, aber nebenamtlich Sportreporter bei Radio Central/Sunshine. Oeschger hat während seines zehnten Schuljahres in den Playoffs Video-Interviews für Blick gemacht, arbeitet aktuell aber für die Kantonspolizei Bern. Julen hat im medialen Sektor für den FC Luzern gearbeitet, tut dies aktuell sogar für die New England Patriots in der NFL und führt als Gastgeber durch verschiedene Sendeformate.

Totale Quereinsteiger gibt es drei. Breitenmoser und Müller sind beide im Finanzbereich tätig. Luchsinger ist gelernter Zeichner und macht derzeit eine Zweitlehre als Maurer.

Breitenmoser schlägt Luchsinger 7:1

Selbst Erfahrungen als Eishockeyspieler haben sieben gesammelt. Luchsinger spielt für den Glarner EC in der 2. Liga. Dort lieferte er sich zum Saisonstart schon ein erstes Duell mit Casting-Mitkonkurrent Breitenmoser, der für den EHC Uzwil spielt. Der 34-jährige ehemalige Erstliga-Stürmer (Uzwil, Herisau, Rheintal) glänzte beim klaren 7:1-Sieg auf dem Eis mit zwei Toren und zwei Assists. Zugleich ist er auch noch der Sportchef des Vereins.

Der ehemalige GC-Junior Müller spielte in unteren Ligen, genauso wie der frühere Thurgau-Junior Fischer. Auf Juniorenstufe aktiv waren auch Zettergren, Fuchser und Oeschger. Er und Fischer sammelten auch noch Erfahrungen als Schiedrsichter. Bei Hürlimann spielen seine beiden Söhne in den Junioren des EHC Seewen.

Voting läuft noch bis 21. Oktober

Wir haben die 10 Kandidaten auch nach ihrem Lieblingsverein gefragt. Bei Schegg, Zettergren und Luchsinger fiel die Wahl auf Davos, Julen, Hürlimann und Müller entschieden sich für Zug, Oeschger und Breitenmoser für Bern, Fuchser bevorzugt die SCL Tigers und Fischer den HC Thurgau.

In einer Gemeinschaftsaktion suchen Blick und MySports die neue Hockeystimme. Bis Ende September reichten insgesamt 35 Talente ihre Beiträge ein, in denen sie eine vorgegebene Spielszene, in der es drunter und drüber ging, kommentieren mussten. Die Redaktionen von Blick und MySports haben sich dann aus allen Einsendungen, für die Top 10 entschieden, die es in die zweite Runde und das Voting geschafft haben. Dieses läuft noch bis am 21. Oktober.

Nun liegt es an dir, mit deiner Stimme mitzuhelfen, dass es dein Lieblingskandidat in die Top 5 und somit in den Halbfinal schafft. Diese treten dann am 30. Oktober im MySports-Studio vor der Jury auf – danach werden die beiden Finalisten auserkoren, die am 22. November einen ganzen Live-Match durchkommentieren und den Gewinner unter sich ausmachen werden.

