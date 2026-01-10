DE
Simon Knak bedient
«Solche Tore darf man nicht bekommen»

In Davos geht die Grippewelle um. Zwar meldet sich im Vergleich zum Vortag Nussbaumer zurück, aber neben Topskorer Stransky und Kessler hat es neuerdings auch Fora und Zadina erwischt. Keine guten Vorzeichen bei der 3:1-Niederlage bei den SCL Tigers.
Publiziert: 10.01.2026 um 23:40 Uhr
|
Aktualisiert: 10.01.2026 um vor 50 Minuten
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
40
7
70
4
Lausanne HC
Lausanne HC
40
22
68
5
HC Lugano
HC Lugano
38
26
66
6
ZSC Lions
ZSC Lions
38
20
63
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zug
EV Zug
38
-9
58
9
SCL Tigers
SCL Tigers
39
4
54
10
SC Bern
SC Bern
39
-11
51
11
EHC Biel
EHC Biel
39
-16
49
12
EHC Kloten
EHC Kloten
38
-19
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
HC Ajoie
39
-61
29
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
