Lausanne stattet Eigengewächs Vidal mit Profivertrag aus

Nach fünf Jahren bei den Junioren erhält Tom Vidal seinen ersten Profivertrag: Der Franzose mit Schweizer Lizenz unterschreibt am Lac Léman für zwei Jahre.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie der HC Lausanne am Dienstag verkündet, wird Eigengewächs Tom Vidal (20) mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Der französische Stürmer spielte in den vergangenen fünf Jahren in der Jugend der Waadtländer. Nun unterschreibt er einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2027/2028.

Dieser Profivertrag sei eine Belohnung für seine stetigen Fortschritte, sein Engagement und seine Leistungen in der Lausanner Akademie, so die Welschen. In der vergangenen Saison bei der U21-Elite kommt er auf bemerkenswerte 50 Punkte in 44 Spielen und hat sein Team bis ins Halbfinal der Playoffs geführt, wo er in 8 Spielen 10 Punkte beisteuerte. Zudem schreibt der Verein, dass Vidal seit der U16 stetig für die französische Nationalmannschaft nominiert wird, bei der er insgesamt bereits über 54 Spiele bestritten hat.

Laut Sportchef John Fust (54) habe das Nachwuchstalent in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. «Er ist ein kompletter Spieler, der in beide Richtungen auf dem Eis überzeugt, und über Schnelligkeit und körperliche Präsenz verfügt, die für die erste Mannschaft sehr nützlich sein werden. Es erfüllt uns mit grossem Stolz, auf junge Spieler zählen zu können, die in unserer Akademie ausgebildet wurden», so Fust.

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