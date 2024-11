Segafredo nach dem Rappi-Spiel «Rohrer hat mich verarscht»

An zwei Toren ist Alessandro Segafredo (20) beim 4:1-Sieg der ZSC Lions gegen die SCRJ Lakers direkt beteiligt. Beim 1:0 sieht es zunächst so aus, als wäre dem Youngster in seinem siebten NL-Spiel sein erstes Tor geglückt. Dem war aber knapp nicht so.