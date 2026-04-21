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Schlag gegen ZSC-Keeper Hrubec hätte bestraft werden müssen
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Zadina kommt glimpflich davon:Schlag gegen ZSC-Keeper Hrubec hätte bestraft werden müssen

Schwalben und Laientheater
Busse für entthronten Meistergoalie Hrubec

Bussenbescheid Nr. 26 der Saison wegen Schwalben und Schauspielerei: Simon Hrubec, ZSC Lions.
Publiziert: 15:51 Uhr
|
Aktualisiert: 15:53 Uhr
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Simon Hrubec erhält Geldstrafe wegen Theaterei im Halbfinalspiel gegen Davos
  • 2000 Franken Busse für unnatürliche Reaktion nach leichtem Kontakt
  • Im Spiel gab es keine Strafen für Hrubec oder Zadina
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Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Der Meistergoalie der letzten beiden Saisons muss in die Tasche greifen. Die National League hat Simon Hrubec (34) für seine Theatereinlage im vierten Spiel der Halbfinal-Serie gegen Davos mit 2000 Franken gebüsst.

So schilderte das Sounding Board die Szene:

«Simon Hrubec (ZSC Lions) bewegt sich gerade zurück in seinen Torraum und richtet seinen Blick Richtung Bande. Dabei sieht er den herannahenden Filip Zadina (HC Davos) nicht. Es kommt zu einem Stockkontakt gegen die Wade von Hrubec, welcher keine unmittelbare Beeinträchtigung der Standfestigkeit erwarten lässt. In der Folge zeigt Simon Hrubec eine deutlich übertriebene und unnatürliche Reaktion. Er reisst beide Arme abrupt in die Höhe, knickt gleichzeitig mit beiden Knien ein und muss sich anschliessend mit einer Hand am Torpfosten festhalten. Diese Bewegungsabfolge steht in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zur Intensität des Kontakts. Insbesondere das gleichzeitige Einknicken beider Knie sowie das Hochreissen der Arme entsprechen nicht einem natürlichen Gleichgewichtsverlust infolge eines leichten Kontakts.» 

Im Spiel hatten weder Hrubec noch sein tschechischer Landsmann Zadina eine Strafe erhalten.

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