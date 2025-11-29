Stephan RothStv. Eishockey-Chef
Beim Duell zwischen Servette und Leader Davos (3:2 n.V.) kommt es zu Beginn des dritten Abschnitts zu einem Schreckmoment. Servette-Star Jesse Puljujärvi fährt rückwärts der Bande entlang in die Mittelzone. Dort steht Zach Steenstra.
Der Linesman wird dabei vom Stock Puljujärvis im Gesicht getroffen und bleibt darauf reglos auf dem Eis liegen. Es wird bereits eine Bahre aufs Feld gebracht, um den Unparteiischen zu bergen, als sich dieser erhebt und vom Eis gehen kann.
Puljujärvi, der sein Opfer nicht gesehen hat, erkundigt und entschuldigt sich bei Steenstra, der später zurückkehrt, um seinen Job weiter zu verrichten. Und der finnische Stürmer erzielt später das 2:0 und in der Overtime den entscheidenden Treffer.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
29
45
67
2
29
25
53
3
29
19
53
4
29
-1
50
5
28
3
47
6
27
17
46
7
28
-5
46
8
29
13
44
9
28
-6
36
10
28
-2
36
11
29
-29
34
12
28
-20
31
13
28
-17
30
14
29
-42
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs