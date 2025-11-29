DE
FR
Abonnieren
Puljujärvi erwischt Linesman mit Stock im Gesicht
0:51
Die Barre muss aufs Eis:Puljujärvi erwischt Linesman mit Stock im Gesicht

Schreckmoment in Genf
Servette-Star erwischt Linesman mit dem Stock – dieser bleibt liegen

Plötzlich liegt Linienrichter Zach Steenstra reglos auf dem Eis, nachdem ihn Servette-Finne Jesse Puljujärvi im Gesicht erwischt hat.
Publiziert: 22:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
Linesman Zach Steenstra bleibt nach einem Stock-Treffer regungslos liegen.
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Stephan RothStv. Eishockey-Chef

Beim Duell zwischen Servette und Leader Davos (3:2 n.V.) kommt es zu Beginn des dritten Abschnitts zu einem Schreckmoment. Servette-Star Jesse Puljujärvi fährt rückwärts der Bande entlang in die Mittelzone. Dort steht Zach Steenstra.

Der Linesman wird dabei vom Stock Puljujärvis im Gesicht getroffen und bleibt darauf reglos auf dem Eis liegen. Es wird bereits eine Bahre aufs Feld gebracht, um den Unparteiischen zu bergen, als sich dieser erhebt und vom Eis gehen kann.

Puljujärvi, der sein Opfer nicht gesehen hat, erkundigt und entschuldigt sich bei Steenstra, der später zurückkehrt, um seinen Job weiter zu verrichten. Und der finnische Stürmer erzielt später das 2:0 und in der Overtime den entscheidenden Treffer.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
29
45
67
2
Lausanne HC
Lausanne HC
29
25
53
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
29
19
53
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
29
-1
50
5
EV Zug
EV Zug
28
3
47
6
HC Lugano
HC Lugano
27
17
46
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
28
-5
46
8
ZSC Lions
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Biel
EHC Biel
28
-6
36
10
SCL Tigers
SCL Tigers
28
-2
36
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
EHC Kloten
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Bern
SC Bern
28
-17
30
14
HC Ajoie
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
HC Davos
HC Davos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        HC Davos
        HC Davos