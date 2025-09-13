45. Spielminute in Fribourg. Eine Strafe gegen Gottéron-Verteidiger Seiler ist angezeigt, Biel-Goalie Luis Janett verlässt seinen Kasten. Im Angriffsdrittel spielt Biel-Stürmer Lias Andersson den Puck zurück auf die blaue Linie – aber da ist keiner, der die Scheibe in Empfang nehmen könnte.
Das Spielgerät sucht sich seinen Weg übers Eis und findet zielsicher das Tor. Das 2:0 für Gottéron, das sich zuvor enorm schwertut mit dem Toreschiessen. Der Treffer wird Fribourgs Stürmer Samuel Walser zugeschrieben. Er hatte den Puck zuletzt berührt, Eigentore gibt es in der Eishockey-Statistik nicht.
Pech für Biel. Aber da werden doch Erinnerungen wach? Genau. Am 11. Februar 2025 hatten die Seeländer schon mal ein ähnlich kurioses Eigentor produziert. Damals hatte Aleksi Heponiemi getroffen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
3
9
9
2
EV Zug
3
3
7
2
Genève-Servette HC
3
3
7
4
HC Davos
2
6
6
5
Lausanne HC
3
4
6
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
3
3
6
7
HC Fribourg-Gottéron
3
1
5
8
SCL Tigers
3
-2
5
9
HC Ambri-Piotta
3
-3
3
10
EHC Kloten
3
-1
3
11
SC Bern
3
-3
2
12
HC Lugano
3
-6
1
13
HC Ajoie
2
-6
0
14
EHC Biel
3
-8
0