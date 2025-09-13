DE
FR
Abonnieren
Rückpass von Biels Andersson kullert ins eigene Tor
0:49
Das sieht man nicht alle Tage:Rückpass von Biels Andersson kullert ins eigene Tor

Schon wieder der EHC Biel!
Strafe angezeigt – Andersson trifft ins eigene Tor

Biels Lias Andersson trifft übers ganze Eis ins eigene Tor. Warum? Goalie Janett hat seinen Kasten verlassen, um einem zusätzlichen Angreifer Platz zu machen ...
Publiziert: 22:26 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Pechvogel: Biels Lias Andersson trifft ins eigene Tor. (Archivbild)
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort

45. Spielminute in Fribourg. Eine Strafe gegen Gottéron-Verteidiger Seiler ist angezeigt, Biel-Goalie Luis Janett verlässt seinen Kasten. Im Angriffsdrittel spielt Biel-Stürmer Lias Andersson den Puck zurück auf die blaue Linie – aber da ist keiner, der die Scheibe in Empfang nehmen könnte. 

Das Spielgerät sucht sich seinen Weg übers Eis und findet zielsicher das Tor. Das 2:0 für Gottéron, das sich zuvor enorm schwertut mit dem Toreschiessen. Der Treffer wird Fribourgs Stürmer Samuel Walser zugeschrieben. Er hatte den Puck zuletzt berührt, Eigentore gibt es in der Eishockey-Statistik nicht. 

Pech für Biel. Aber da werden doch Erinnerungen wach? Genau. Am 11. Februar 2025 hatten die Seeländer schon mal ein ähnlich kurioses Eigentor produziert. Damals hatte Aleksi Heponiemi getroffen. 

Heponiemi erzielt das Eigentor des Jahres
1:04
Aus gegnerischer Zone:Heponiemi erzielt das Eigentor des Jahres
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
3
9
9
2
EV Zug
EV Zug
3
3
7
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
3
3
7
4
HC Davos
HC Davos
2
6
6
5
Lausanne HC
Lausanne HC
3
4
6
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
3
3
6
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
3
1
5
8
SCL Tigers
SCL Tigers
3
-2
5
9
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
3
-3
3
10
EHC Kloten
EHC Kloten
3
-1
3
11
SC Bern
SC Bern
3
-3
2
12
HC Lugano
HC Lugano
3
-6
1
13
HC Ajoie
HC Ajoie
2
-6
0
14
EHC Biel
EHC Biel
3
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen