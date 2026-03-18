Nach dem Abschluss der Play-Ins steht die schönste Zeit der Eishockey-Saison unmittelbar bevor. Am Freitag beginnen die Playoff-Viertelfinals – und versprechen packende Duelle.

Das sind die Playoff-Duelle in der National League

Das sind die Playoff-Duelle in der National League

Mit einem Gesamtskore von 6:1 setzen sich die Rapperswil-Jona Lakers im letzten Play-In-Duell gegen den SC Bern durch. Damit geht der letzte Playoff-Platz an den Obersee. Ab Freitag kommt es im Viertelfinal zu den folgenden Duellen:

Davos (1. der Quali) – Zug (8.)

Fribourg (2.) – SCRJ Lakers (7.)

Die beiden anderen Viertelfinal-Serien beginnen dann am kommenden Samstag:

Servette (3.) – Lausanne (6.)

ZSC Lions (4.) – Lugano (5.)

Das in der Qualifikation besser platzierte Team geniesst im ersten Spiel Heimrecht.

Ebenfalls am Samstag beginnt das Playout zwischen den beiden letztplatzierten Teams der Qualifikation. Ambri (13.) empfängt zum Auftakt Ajoie (14.). Der Verlierer dieser Serie muss seinen Platz in der National League anschliessenden in der Liga-Quali gegen den Meister der Swiss League behaupten.