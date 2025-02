1/5 Stéphane Charlin musste am Sonntag verletzt vom Eis. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Stéphane Charlin fällt für sechs bis acht Wochen wegen einer Knieverletzung aus

SCL Tigers prüfen Optionen, möglicherweise die Verpflichtung eines ausländischen Goalies

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Der Zusammenstoss am Sonntag mit Luganos Michael Joly ist für Stéphane Charlin (24) und die SCL Tigers verhängnisvoll. Wegen einer Knieverletzung fällt der beste Goalie der Liga (Abwehrquote 94,60 Prozent) für sechs bis acht Wochen aus. Dies bedeutet, dass der Nati-Goalie im besten Fall Mitte März zurück wäre, im schlechteren erst anfangs April.

Somit müssen die Langnauer nicht nur für die restlichen sechs Quali-Spiele auf ihre Lebensversicherung verzichten, sondern auch für die allfälligen Play-Ins. Allenfalls könnte Charlin im Lauf der Playoff-Viertelfinals wieder eingreifen, wenn diese denn erreicht werden. Vielleicht aber auch erst bei einem allfälligen Playoff-Halbfinal. Womöglich bestritt der Genfer am Sonntag daher sein letztes Spiel für die SCL Tigers, denn er wird auf die nächste Saison zu Servette zurückkehren – oder bekommt eine Chance bei einer NHL-Organisation.

Kommt ein ausländischer Goalie?

Charlins Ausfall kann nicht nur den heissen Strichkampf massiv beeinflussen, sondern trifft die SCL Tigers zur Unzeit. Ausgerechnet jetzt, wo mit dem achten Zwischenrang die erste Playoff-Qualifikation seit 2019 zum Greifen nah ist. Ersatz Luca Boltshauser (31) spielt im Schatten von Charlin keine berauschende Saison (Abwehrquote 88,41% aus 13 Spielen). Aber ist immerhin ein erfahrener Mann, der in den letzten Jahren auf beständigem Niveau geliefert hat.

In der Hinterhand haben die Tigers auch noch zwei Talente: Martin Neckar (19), den sie an Partnerteam Chur ausgeliehen haben und Elite-Goalie Jovin Trachsel (17). Wird Neckar zurückgeholt, kann er allerdings keine Playoffs mehr mit Chur spielen, da nach dem 31. Januar auch mit einer B-Lizenz nur noch ein Wechsel möglich ist. Sportchef Pascal Müller will deshalb auch überprüfen, welche Optionen der internationale Transfermarkt hergibt und allenfalls einen ausländischen Goalie holen.

