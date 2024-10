Kurz zusammengefasst Stransky korrigiert Schiri: Strafe gegen Bertschy aufgehoben

Fairplay von Stransky rettet Fribourg vor ungerechtfertigter Strafe

Davos gewinnt 4:1, Stransky trifft ins leere Tor

Christoph Bertschy (l.) und Matej Stransky (M.) sorgten für Gesprächsstoff. Foto: keystone-sda.ch

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es ist die 18. Minute im heiss umkämpften Duell zwischen Fribourg und Davos. Gottéron spielt in Überzahl, als sich vor dem Tor HCD-Stürmer Matej Stransky und Fribourgs Christoph Bertschy in die Quere kommen. Als sich Stransky drehen will, fällt er hin. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte ihm Bertschy das Bein gestellt. Erst auf den zweiten ist ersichtlich – Stransky ist selbst hingefallen.

Doch die Schiris zeigen eine Strafe gegen Bertschy an. Fribourgs-Captain Julien Sprunger regt sich darüber fürchterlich auf. Und auch Stransky ist das Ganze nicht recht, er meldet sich bei Schiri Cedric Borga und sagt ihm, dass er von selbst hingefallen ist. Die Strafe gegen Bertschy wird wieder gestrichen.

Wie letzte Saison Guebey

Fairplay pur von Stransky. Denn schliesslich hätte er ohne seine Ehrlichkeit das Fribourger Powerplay beim Spielstand von 1:0 für Davos beenden können. Zudem ist es nicht so, dass der HCD grandios in die Saison gestartet ist und Geschenke verteilen könnte. Die Bündner brauchen derzeit jeden Punkt. Umso höher ist Stransky diese Aktion anzurechnen. Und wird am Ende auch belohnt: Davos gewinnt die Partie mit 4:1 – und Stransky macht am Ende mit einem Treffer ins leere Tor alles klar.

Fairplay steht bei Davos offensichtlich generell hochgeschrieben. Letzte Saison sorgte HCD-Verteidiger Enzo Guebey im November für Aufsehen, als er bei einer fast identischen Szene in einem Spiel gegen Bern zum Schiri ging und ihm mitteilte, dass er selbst hingefallen sei. So kam damals sein Gegenspieler Thierry Schild um eine Strafe herum. «Ich möchte nicht bescheissen», sagte Guebey hinterher zu Blick. Das will auch sein Teamkollege Stransky nicht.