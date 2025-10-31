DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: Scherwey spricht nach Biel-Sieg über Leistungen
Scherwey nach Derby-Sieg
«Momentan ist es so intensiv»
Tristan Scherwey spricht über den wichtigen SCB-Sieg im Derby gegen Biel.
Publiziert: 31.10.2025 um vor 17 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen