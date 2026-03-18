DE
FR
Abonnieren

SCB-Sportchef Plüss
«Haben unser Saisonziel verpasst, das ist frustrierend»

Der SCB scheitert nach einer desaströsen Saison an der Playoff-Qualifikation.
Publiziert: 18.03.2026 um 23:33 Uhr
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen