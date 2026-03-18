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National League
National League: «Wir haben unser Saisonziel verpasst»
SCB-Sportchef Plüss
«Haben unser Saisonziel verpasst, das ist frustrierend»
Der SCB scheitert nach einer desaströsen Saison an der Playoff-Qualifikation.
Publiziert: 18.03.2026 um 23:33 Uhr
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