DE
FR
Abonnieren

SCB-Sportchef packt aus
«Es gibt viele Baustellen»

Der SCB-Sportchef Diego Piceci spricht nach der 1:5-Niederlage gegen Fribourg im Interview. Laut ihm gibt es beim SCB noch viele Baustellen.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen