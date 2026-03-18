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National League
National League: «Wir verdienen es, draussen zu sein»
SCB-Scherwey
«Wir verdienen es, draussen zu sein»
Mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen den SC Bern holen sich die Lakers das letzte Playoff-Ticket.
Publiziert: 18.03.2026 um 23:31 Uhr
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