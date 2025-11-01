Externe Inhalte
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
21
29
52
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
21
3
40
3
Lausanne HC
22
19
40
4
EV Zug
21
6
37
5
Genève-Servette HC
21
-5
36
6
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
7
ZSC Lions
21
14
34
8
HC Lugano
20
8
31
9
EHC Biel
20
2
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Bern
20
-11
22
13
HC Ambri-Piotta
21
-25
22
14
HC Ajoie
21
-33
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs