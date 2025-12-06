DE
FR
Abonnieren

SC Bern – SCL Tigers 5:1
«Bam Bam» Bemström trifft mit Kunstschuss

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – SCL Tigers (5:1).
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
31
48
71
2
Lausanne HC
Lausanne HC
31
27
59
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
31
21
56
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
32
-3
53
5
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
31
-3
52
6
HC Lugano
HC Lugano
29
19
50
7
EV Zug
EV Zug
29
1
47
8
ZSC Lions
ZSC Lions
30
14
46
9
SCL Tigers
SCL Tigers
31
-5
39
10
EHC Biel
EHC Biel
31
-10
38
11
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
30
-26
37
12
SC Bern
SC Bern
30
-9
36
13
EHC Kloten
EHC Kloten
29
-23
31
14
HC Ajoie
HC Ajoie
31
-51
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
SCL Tigers
SCL Tigers
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen