Die Zeit von Niklas Friman bei Ajoie endet nach einer Saison: Der Finne verlässt die Jurassier per sofort.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Weil Swiss-League-Meister Sierre nicht aufstiegsberechtigt ist, entfällt die Ligaqualifikation – und Playout-Verlierer Ajoie kann bereits jetzt die neue Saison vorbereiten. Diese Planungen finden ohne Niklas Friman statt: Der finnische Verteidiger verlässt die Jurassier, wie der Verein auf Social Media mitteilt.

Friman ist erst zu Beginn der laufenden Saison vom finnischen Erstligisten Ilves zu Ajoie gestossen. An seiner zweiten Station im Ausland nach einer Spielzeit bei Brynäs in Schweden kam er auf 31 Einsätze und schoss dabei ein Tor.

Wo der 32-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt, gemäss einem Podcast der finnischen Zeitung «Italehti» soll er aber in seine Heimat zu seinem Jugendklub TPS Turku zurückkehren.

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