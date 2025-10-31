DE
FR
Abonnieren

Rohrer nach erstem Saisontor
«Tut gut, mal zu buchen»

Nach dem 4:2-Sieg der ZSC Lions gegen die SCL Tigers sprechen Vinzenz Rohrer und Phil Baltisberger darüber, wie sie das Spiel gesehen haben.
Publiziert: 31.10.2025 um vor 28 Minuten
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen