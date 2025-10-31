DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: ZSC-Rohrer und Tigers-Baltisberger nach Spiel
Rohrer nach erstem Saisontor
«Tut gut, mal zu buchen»
Nach dem 4:2-Sieg der ZSC Lions gegen die SCL Tigers sprechen Vinzenz Rohrer und Phil Baltisberger darüber, wie sie das Spiel gesehen haben.
Publiziert: 31.10.2025 um vor 28 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen