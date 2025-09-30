DE
Rohrer im Interview
«Zuhause wäre ich am schlafen»

ZSC-Lions-Spieler Vinzenz Rohrer spricht nach dem Kloten-Spiel im Interview. Er erzählt, dass er Zuhause am schlafen wäre. Doch der Jetlag mache ihm nichts aus.
Publiziert: 30.09.2025 um 23:46 Uhr
