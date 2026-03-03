5:14 SCL Tigers – SCRJ Lakers 3:4: Zangger erwischt Meyer mit einer kuriosen Bogenlampe

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Nach seinem Restausschluss am vergangenen Samstag beim 4:3-Auswärtssieg der Lakers gegen die SCL Tigers wird Malte Strömwall nun zusätzlich von Einzelrichter Karl Knopf für eine Partie aus dem Verkehr gezogen. Der 31-jährige Rappi-Topskorer liess sich in der 31. Minute gegen Verteidiger Noah Meier zu einem «Reverse Hit» hinreissen. Meier wurde dabei am Kopf getroffen und konnte nicht mehr weiterspielen.

«Der Beschuldigte (Strömwall, Anm. der Redaktion) macht nicht viel falsch. Er wollte primär sich selber schützen», schreibt der Einzelrichter in seinem Urteil. «Aber, und das ist das ausschlaggebende Kriterium, Meier war nicht in Scheibenbesitz und durfte deshalb gar nicht gecheckt werden. Ein Check soll ausgeführt werden, um einen Spieler von der Scheibe zu trennen. Ein Spieler, der nicht in Scheibenbesitz ist, darf demnach nicht gecheckt werden. Zwar werden Konterchecks in einem gewissen Masse toleriert. Allerdings müssen sie dann sauber ausgeführt werden. Es gibt auch keinen Grund mit einer solchen Aufwärtsbewegung zu checken. Legt man eine Aufwärtsbewegung in den Check, so läuft man auch Gefahr, dass dabei der Kopf getroffen wird, selbst wenn der Check als solches korrekt gedacht gewesen ist.» Ein Problem bei diesem Zwischenfall sieht Knopf auch darin, dass Langnaus Meier «seinen Kopf nach vorne streckt» und «auf den Kontakt nicht vorbereitet ist», wodurch er sich «nicht optimal» verhält.

Der Schwede Strömwall verpasst durch seine Sperre – dazu wird auch noch eine Busse in der Höhe von 2'900 Franken fällig – das Rappi-Heimspiel am kommenden Donnerstag gegen Kloten. Danach treten die Lakers auch noch gegen Zug (auswärts am Samstag) und Ambri-Piotta (zu Hause am Montag) an. Die Play-Ins hat der Tabellensiebte bereits auf sicher, der Rückstand auf einen Playoff-Platz beträgt acht Punkte.

Noch näher dran an den SCRJ Lakers Füge jetzt die SC Rapperswil-Jona Lakers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen