Larsson legt mit Traumpass den Shorthander auf

Fribourg-Gottéron muss zum Playoff-Auftakt einen herben Dämpfer hinnehmen. Der Qualifikations-Zweite geht gegen die Rapperswil-Jona Lakers zu Hause mit 2:5 unter. Beim 0:2 kassiert Fribourg gar einen Treffer in Überzahl.
Publiziert: vor 40 Minuten
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