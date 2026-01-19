Fazit

Danach ist die Pressekonferenz vorbei. Genauso wie am 30. April auch die Ära von Marc Lüthi (64). Nach 28 Jahren und sieben Meistertiteln tritt der CEO an der Spitze der operativen Leitung ab. «Ein kompletter Rückzug», wie er ankündigt. Auch seine Anteile am Klub gibt er ab. Es müsse ein kompletter Rückzug sein, so Lüthi, der mit einem gesunden Mass an Selbstironie festhält: «Neu und Marc Lüthi, das passt nicht zusammen. Es ist Zeit, um Goodbye zu sagen.»

Seine Nachfolge tritt Jürg Fuhrer (53) an, der schon seit zwei Jahren im Verwaltungsrat hockt. «Ein Emmentaler übernimmt den SCB – das klingt in etwa so komisch, wie Donald Trumps Aussagen zu Grönland», beginnt der aus Konolfingen stammende Unternehmer sein Statement, stellt aber klar, dass er sich dem SCB immer näher gefühlt habe, als den Tigers. «Ich bin kein Langnauer Dorf-Original, sondern ein Berner Unternehmer und hier am richtigen Ort.»

Über grosse Pläne für die Zukunft wollte der designierte CEO aber noch nicht sprechen. «Es ist nicht der richtige Zeitpunkt hierfür.» Stattdessen erbittet er sich von den Journalisten eine kleine Schonfrist, bis er am 1. Mai offiziell für den scheidenden Marc Lüthi übernehmen wird.