Wenn der SCB den Sieg nicht nach 60 Minuten einfährt, ist er verloren. So haben die Berner den Platz in den Top 6 verloren.

SCB-Goalie Adam Reideborn und Captain Ramon Untersander sind geschlagen. Tigers-Stürmer Dario Rohrbach (links) hat in der Overtime getroffen. Foto: keystone-sda.ch 1/7

Auf einen Blick SCB verliert fünf der letzten sechs Spiele

Dreimal in der Overtime und dreimal im Penaltyschiessen verloren

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Den Start in die Saison hatte der SCB gut erwischt. Fortschritte waren offenkundig. Trainer Jussi Tapola liess sein Team zupackender spielen. Die Fans sahen packende Auftritte. Doch von den letzten sechs Spielen haben die Berner deren fünf verloren, wobei sie zweimal in der Verlängerung und einmal im Penaltyschiessen scheiterten.

Somit sieht die Bilanz des SCB in dieser Saison nun zappenduster aus: Sechsmal ging es in die Verlängerung, dreimal kassierten die Hauptstädter in der Overtime ein Gegentor und dreimal mussten sie sich im Penaltyschiessen geschlagen geben.

Sieg-Quote in Overtimes und Shootouts Lausanne 3 Spiele/3 Siege/100 %

SCL Tigers 2/2/100 %

ZSC Lions 6/5/83,3 %

Kloten 4/3/75 %

Ambri 7/5/71,4 %

Davos 5/3/ 66,6 %

Biel 4/2/50 %

SCRJ Lakers 6/2/33,3 %

Ajoie 1/0/0 %

Lugano 1/0/0 %

Fribourg 2/0/0 %

Servette 3/0/0 %

Bern 6/0/0 %



Dabei ist bei den Overtime-Pleiten ein Muster zu erkennen. Sowohl am Mittwoch in Langnau (1:2) als am letzten Donnerstag gegen Biel (3:4) und davor schon in Lausanne (2:3) spielte der SCB in Unterzahl, als der «Sudden Death», der plötzliche Tod, eintrat. Lausannes Finne Janne Kuokkanen profitierte von einem Stockschlag von SCB-Türsteher Patrik Nemeth. Biel-Goalgetter Toni Rajala nutzte einen Ausschluss von Romain Loeffel, der seinem Gegner Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit hinter dem Tor das Bein gestellt hatte. Und in Langnau war es Waltteri Merelä, der sich in der Überzeit unbedarft zwei Strafminuten wegen Beinstellen einhandelte, worauf Dario Rohrbach das Derby für die Tigers entschied.

Die fünfminütige Verlängerung wird bekanntlich mit drei gegen drei gespielt. Dabei verliert der SCB, der sonst defensiv stabil steht, Ordnung und Disziplin. Tapola muss da über die Bücher. Denn in dieser engen Liga, in der nach rund einem Viertel der Quali die Ränge 3 bis 13 nur durch 6 Punkte getrennt sind, können die Extra-Punkte am Schluss den Unterschied machen.

Mit Reideborn fünf Mal verloren, aber stets gepunktet

Durch die letzten Ergebnisse ist der SCB bereits auf Platz 7 abgerutscht, der nicht mehr zur direkten Playoff-Qualifikation reicht.

PS. Beim SCB gibt es eine statistische Besonderheit: In allen zehn Spielen, in denen Reideborn (3 Niederlagen in der Overtime, 2 im Penaltyschiessen) im Tor stand, hat der SCB gepunktet. Sein Konkurrent Philip Wüthrich (1 Niederlage im Penaltyschiessen) wartet derweil nach vier Spielen noch auf den ersten Sieg.