So geht es nach der Quali in der National League weiter

Seit Montagabend ist die Qualifikation der National-Saison vorbei. Der HC Davos hat sich über 52 Runden den ersten Platz und eine hervorragende Ausgangslage für die Playoffs gesichert.

Bevor das beste Team der Regular Season aber wieder im Einsatz steht, gehen ab kommendem Donnerstag die Play-Ins über die Bühne. Auch das Playout zwischen Ajoie und Ambri beginnt einen Tag vor den Playoff-Viertelfinals. In der Übersicht siehst Du, wie es in der National League nach den 52 Quali-Runden in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht – und auf wen dein Teams als Nächstes trifft.

Play-Ins (ab 12. März)

SCRJ Lakers (7.) – Zug (8.)

Spieldaten: 12. März, 14. März

Der Verlierer dieses Play-Ins spielt am 16. und 18. März gegen den Gewinner der Begegnung Biel gegen Bern um den achten und letzten Playoff-Platz

Bern (9.) – Biel (10.)

Spieldaten: 12. März, 14. März

Playoffs (ab 20. März)

Davos (1.) – Zug/Bern/Biel

Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April

Fribourg (2.) – SCRJ Lakers/Zug

Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April

Servette (3.) – Lausanne (6.)

Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April

ZSC Lions (4.) – Lugano (5.)

Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April

Playout (ab 21. März)

Ambri (13.) – Ajoie (14.)

Spieldaten: 21. März, 24. März, 28. März, 31. März, evtl. 4. April, evtl. 7. April, evtl. 11. April

