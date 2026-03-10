DE
Play-Ins, Playoffs, Playout
So geht es nach der Quali in der National League weiter

Die Regular Season ist durch – die heisseste Saisonphase steht an. Bis zum ersten Playoff-Viertelfinal muss sich der Hockey-Fan aber noch ein bisschen gedulden.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Die Davoser haben die Regular Season dominiert – ins Playoff-Geschehen greifen sie am Freitag, dem 20. März ein.
Foto: keystone-sda.ch
Blick Sportdesk

Seit Montagabend ist die Qualifikation der National-Saison vorbei. Der HC Davos hat sich über 52 Runden den ersten Platz und eine hervorragende Ausgangslage für die Playoffs gesichert.

Bevor das beste Team der Regular Season aber wieder im Einsatz steht, gehen ab kommendem Donnerstag die Play-Ins über die Bühne. Auch das Playout zwischen Ajoie und Ambri beginnt einen Tag vor den Playoff-Viertelfinals. In der Übersicht siehst Du, wie es in der National League nach den 52 Quali-Runden in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht – und auf wen dein Teams als Nächstes trifft.

Play-Ins (ab 12. März)

SCRJ Lakers (7.) – Zug (8.)
Spieldaten: 12. März, 14. März

Der Verlierer dieses Play-Ins spielt am 16. und 18. März gegen den Gewinner der Begegnung Biel gegen Bern um den achten und letzten Playoff-Platz 

Bern (9.) – Biel (10.)
Spieldaten: 12. März, 14. März

Playoffs (ab 20. März)

Davos (1.) – Zug/Bern/Biel
Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April

Fribourg (2.) – SCRJ Lakers/Zug
Spieldaten: 20. März, 22. März, 24 März, 26. März, evtl. 28. März, evtl. 30. März, evtl. 1. April

Servette (3.) – Lausanne (6.)
Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April

ZSC Lions (4.) – Lugano (5.)
Spieldaten: 21. März, 23. März, 25. März, 27. März, evtl. 29. März, evtl. 31. März, evtl. 2. April

Playout (ab 21. März)

Ambri (13.) – Ajoie (14.)
Spieldaten: 21. März, 24. März, 28. März, 31. März, evtl. 4. April, evtl. 7. April, evtl. 11. April

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
