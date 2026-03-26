Penalty geht ans Gehäuse Hrubec braucht gegen Fazzini das Latten-Glück

3:0 gewinnen die ZSC Lions das erste Spiel im Viertelfinal gegen Lugano. Im zweiten Drittel bekommen die Tessiner einen Penalty zugesprochen. Topscorer Fazzini läuft an, sein Schuss knallt allerdings an die Latte.