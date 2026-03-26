3:0 gewinnen die ZSC Lions das erste Spiel im Viertelfinal gegen Lugano. Im zweiten Drittel bekommen die Tessiner einen Penalty zugesprochen. Topscorer Fazzini läuft an, sein Schuss knallt allerdings an die Latte.
Publiziert: vor 40 Minuten
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