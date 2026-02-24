DE
OP statt Saisonendspurt
Lakers müssen wochenlang auf ihren Captain verzichten

Nico Dünner steht in den nächsten Wochen nicht auf dem Eis. Der Captain der SCRJ Lakers hat sich verletzt und muss sich einer Operation unterziehen.
Publiziert: 15:12 Uhr
Nico Dünner hat sich verletzt.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Verletzungspech bei den Rapperswil-Jona Lakers. Wie die St. Galler mitteilen, fällt ihr Captain Nico Dünner (31) mit einer Handverletzung aus. Zugezogen hat er sich diese im Rahmen eines Testspiels gegen den EHC Kloten. Passiert ist es bei einem Schlag auf die Hand.

Die Untersuchungen haben eine unerfreuliche Diagnose ergeben. Denn Dünner muss sich einer Operation unterziehen. Damit fällt er rund sechs Wochen aus. Und verpasst den Saisonendspurt.

In dieser Zeit wird das Captain-Amt von Jacob Larsson (28) übernommen. Der schwedische Verteidiger überzeugt in dieser Saison als einer der Teamleader mit konstant guten Leistungen. Und hat im November seinen Vertrag bis 2028 verlängert.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
46
61
102
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
47
42
88
3
HC Lugano
HC Lugano
46
34
81
4
ZSC Lions
ZSC Lions
46
27
80
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
46
3
77
6
Lausanne HC
Lausanne HC
46
21
76
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
46
-14
67
8
EV Zug
EV Zug
46
-16
67
9
SC Bern
SC Bern
46
-4
64
10
SCL Tigers
SCL Tigers
46
4
64
11
EHC Biel
EHC Biel
46
-22
59
12
EHC Kloten
EHC Kloten
46
-23
53
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
46
-44
52
14
HC Ajoie
HC Ajoie
47
-69
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
