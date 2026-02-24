Lakers müssen wochenlang auf ihren Captain verzichten

Nico Dünner steht in den nächsten Wochen nicht auf dem Eis. Der Captain der SCRJ Lakers hat sich verletzt und muss sich einer Operation unterziehen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Verletzungspech bei den Rapperswil-Jona Lakers. Wie die St. Galler mitteilen, fällt ihr Captain Nico Dünner (31) mit einer Handverletzung aus. Zugezogen hat er sich diese im Rahmen eines Testspiels gegen den EHC Kloten. Passiert ist es bei einem Schlag auf die Hand.

Die Untersuchungen haben eine unerfreuliche Diagnose ergeben. Denn Dünner muss sich einer Operation unterziehen. Damit fällt er rund sechs Wochen aus. Und verpasst den Saisonendspurt.

In dieser Zeit wird das Captain-Amt von Jacob Larsson (28) übernommen. Der schwedische Verteidiger überzeugt in dieser Saison als einer der Teamleader mit konstant guten Leistungen. Und hat im November seinen Vertrag bis 2028 verlängert.