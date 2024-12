1/5 Offside? SCB-Stürmer Fabian Ritzmann dürfte beim Siegestor gegen die ZSC Lions vor dem Puck in der Angriffszone gewesen sein. Foto: Screenshot MySports

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Der Tatort ist der gleiche. Es ist bald zwei Jahre her, seit der derzeit verletzte Biel-Star Damien Brunner in der Swiss Life Arena in Zürich wetterte: «Keiner bringt es fertig, eine sch**** Kamera zu platzieren!». Geändert hat sich seither nichts. Klubs und Liga wollen sich keine Kameras an den blauen Linien leisten, um bei einer Coach's Challenge wegen Offside bessere TV-Bilder zu haben.

2:09 Biel-Brunner platzt der Kragen: «Keiner bringt es fertig, eine sch**** Kamera zu platzieren»

Am Samstagabend ist es SCB-Stürmer Waltteri Merelä (26), der in die gleiche Kerbe schlägt (siehe Video) – allerdings ohne sich dabei wie Brunner in Rage zu reden. Dabei hatten der Finne und sein Team davor davon profitiert, dass die Linesmen ungenügendes Bildmaterial hatten, als die ZSC Lions nach dem 3:2-Siegestreffer von Lukas Klok ihre Coach's Challenge nahmen.

4:56 ZSC Lions – SC Bern 2:3: Heisse Video-Entscheide bringen dem SCB den Sieg

«Es ist ein klares Offside. Die Liga sollte darüber nachdenken, vielleicht Kameras an den blauen Linien zu installieren», sagt der SCB-Goalgetter und fügt an: «Wir haben es diese Saison hier auch schon erlebt, als ein Tor von ihnen nach einem klaren Offside anerkannt wurde. Doch es ist, wie es ist. Und insgesamt waren wir wirklich gut und haben den Sieg verdient.»

Blick hatte schon vor zwei Jahren bei der Liga nachgefragt, ob man zusätzliche Kameras installieren könnte. «Natürlich ist das möglich, aber die Signale dieser Kameras müssten dann auch in den TV-Feed übernommen werden, dafür sind zusätzliche Kanäle erforderlich und die TV-Produktionskosten würden deutlich steigen», antwortete der NL-Direktor Denis Vaucher damals.

In der Champions League profitierte der ZSC noch

Bei der Euro Hockey Tour in Freiburg vergangene Woche hatte man sich übrigens entschieden, keine Coach's Challenge wegen Offside zuzulassen, weil in der Schweiz keine Kameras an den blauen Linien montiert sind.

Die ZSC Lions hatten diese Woche in der Champions League beim Einzug in den Halbfinal noch davon profitiert. Gleich zweimal hatten die Eisbären Berlin nach einem Tor der Zürcher eine Coach's Challenge wegen eines vermeintlichen Offsides genommen und damit wegen der mangelnden Beweislage beim Video-Review keinen Erfolg. Immerhin wird in der CHL, im Gegensatz zur National League, keine Strafe nach einer Challenge ausgesprochen, wenn die Bilder «inconclusive» (nicht schlüssig) sind.

Und wie von Merelä angesprochen, hatte der SCB beim letzten Gastspiel in Zürich (3:4 n.V.) Pech mit einem Offside-Tor gehabt. «Sie müssen ihr Gehirn gebrauchen», hatte SCB-Coach Jussi Tapola die Linesmen damals kritisiert. Nur: Beim Video-Review müssen die Unparteiischen einen Beweis sehen und nicht nur erahnen, um ihren On-Ice-Entscheid umzustossen.