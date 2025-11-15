Die Genfer konnten am letzten Donnerstag endlich einmal etwas Souveränität an den Tag legen. Gegen aufmüpfige und kämpferische SCL Tigers konnten die Grenats ein sehenswertes Spiel zu ihren Gunsten entscheiden und setzten so ein Zeichen für den weiteren Verlauf der Saison. Solche Siege sind wichtig für die Grenats, welche in dieser Saison leider schon die einte oder andere empfindliche Niederlage einstecken mussten.
Nach Wiederaufnahme dess Spielbetriebs konnten beide Mannschaften erfolgreich in die neue Saisonphase starten. Während die Genfer am Donnerstag zu Hause mit den SCL Tigers einen ekligen Gegner in die Knie zwingen konnten, konnte sich der SCB gestern etwas überraschend gegen die Lakers durchsetzen. Tabellentechnisch siehts bei beiden aber nach wie vor kritisch aus. Nachdem sie kurzzeitig auf den 4. Platz vorgestossen waren, sind die Genfer nach dem gestrigen Spieltag wieder in Richung Strich abgerutscht. Beim SCB ist die Lage gar noch prekärer. Die Mutzen kommen einfach nicht vom Fleck und kleben, eine Platzierung vor Ajoie, im Tabellenkeller fest.
Die Bilanz zwischen den beiden Teams gestaltet sich sehr ausgeglichen. Von den letzten 5 Spielen gingen je 3 an den SCB und 2 an die Tigers. Zuletzt gab es ein 2:1 für die Mutzen am 4.Oktober.
Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen den SCL Tigers und dem SC Bern. Das Spiel steigt um 19:45 in der Emmental Versicherung Arena in Langnau. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
23
32
55
2
24
19
42
3
23
17
41
4
22
8
40
5
23
19
40
6
23
-5
40
7
23
-7
39
8
23
10
37
9
23
-4
30
10
22
-2
27
11
23
-13
27
12
22
-11
25
13
23
-25
25
14
23
-38
12