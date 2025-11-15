DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
SCL Tigers
SCL Tigers
Ab 19:45 Uhr
Vs
SC Bern
SC Bern
Live schauen bei
MySports Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

National League
SCL Tigers - SC Bern

Teilen
14.11.2025, 07:40 Uhr

Formstand Genf

Die Genfer konnten am letzten Donnerstag endlich einmal etwas Souveränität an den Tag legen. Gegen aufmüpfige und kämpferische SCL Tigers konnten die Grenats ein sehenswertes Spiel zu ihren Gunsten entscheiden und setzten so ein Zeichen für den weiteren Verlauf der Saison. Solche Siege sind wichtig für die Grenats, welche in dieser Saison leider schon die einte oder andere empfindliche Niederlage einstecken mussten.

14.11.2025, 07:33 Uhr

Ausgangslage

Nach Wiederaufnahme dess Spielbetriebs konnten beide Mannschaften erfolgreich in die neue Saisonphase starten. Während die Genfer am Donnerstag zu Hause mit den SCL Tigers einen ekligen Gegner in die Knie zwingen konnten, konnte sich der SCB gestern etwas überraschend gegen die Lakers durchsetzen. Tabellentechnisch siehts bei beiden aber nach wie vor kritisch aus. Nachdem sie kurzzeitig auf den 4. Platz vorgestossen waren, sind die Genfer nach dem gestrigen Spieltag wieder in Richung Strich abgerutscht. Beim SCB ist die Lage gar noch prekärer. Die Mutzen kommen einfach nicht vom Fleck und kleben, eine Platzierung vor Ajoie, im Tabellenkeller fest.

10.11.2025, 18:28 Uhr

Head 2 Head

Die Bilanz zwischen den beiden Teams gestaltet sich sehr ausgeglichen. Von den letzten 5 Spielen gingen je 3 an den SCB und 2 an die Tigers. Zuletzt gab es ein 2:1 für die Mutzen am 4.Oktober.

10.11.2025, 18:27 Uhr

Hallo!

Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen den SCL Tigers und dem SC Bern. Das Spiel steigt um 19:45 in der Emmental Versicherung Arena in Langnau. Hier bist Du live dabei!

Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
23
32
55
2
Lausanne HC
Lausanne HC
24
19
42
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
23
17
41
4
EV Zug
EV Zug
22
8
40
5
ZSC Lions
ZSC Lions
23
19
40
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
23
-5
40
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
23
-7
39
8
HC Lugano
HC Lugano
23
10
37
9
SCL Tigers
SCL Tigers
23
-4
30
10
EHC Biel
EHC Biel
22
-2
27
11
EHC Kloten
EHC Kloten
23
-13
27
12
SC Bern
SC Bern
22
-11
25
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
23
-25
25
14
HC Ajoie
HC Ajoie
23
-38
12
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen