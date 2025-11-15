Ausgangslage

Nach Wiederaufnahme dess Spielbetriebs konnten beide Mannschaften erfolgreich in die neue Saisonphase starten. Während die Genfer am Donnerstag zu Hause mit den SCL Tigers einen ekligen Gegner in die Knie zwingen konnten, konnte sich der SCB gestern etwas überraschend gegen die Lakers durchsetzen. Tabellentechnisch siehts bei beiden aber nach wie vor kritisch aus. Nachdem sie kurzzeitig auf den 4. Platz vorgestossen waren, sind die Genfer nach dem gestrigen Spieltag wieder in Richung Strich abgerutscht. Beim SCB ist die Lage gar noch prekärer. Die Mutzen kommen einfach nicht vom Fleck und kleben, eine Platzierung vor Ajoie, im Tabellenkeller fest.