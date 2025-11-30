DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: SCL Tigers - Lausanne HC (30.11.2025)
Zum Eishockey-Kalender
SCL Tigers
Ab 15:45 Uhr
Vs
Lausanne HC
Live schauen bei
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Tabelle
National League
SCL Tigers - Lausanne HC
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
29
45
67
2
Lausanne HC
29
25
53
3
HC Fribourg-Gottéron
29
19
53
4
Genève-Servette HC
29
-1
50
5
EV Zug
28
3
47
6
HC Lugano
27
17
46
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
28
-5
46
8
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Biel
28
-6
36
10
SCL Tigers
28
-2
36
11
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
EHC Kloten
28
-20
31
13
SC Bern
28
-17
30
14
HC Ajoie
29
-42
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
SCL Tigers
Lausanne HC
National League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
SCL Tigers
Lausanne HC
National League