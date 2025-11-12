DE
Home
Sport
Eishockey
National League
National League: SCL Tigers - HC Lugano (12.11.2025)
SCL Tigers
Ab 19:45 Uhr
Vs
HC Lugano
SCL Tigers - HC Lugano
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
22
34
55
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
23
18
40
4
EV Zug
21
6
37
5
ZSC Lions
22
17
37
6
Genève-Servette HC
22
-9
36
7
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
8
HC Lugano
21
12
34
9
EHC Biel
21
0
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Bern
21
-14
22
14
HC Ajoie
21
-33
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
