Ausgangslage

Im drittletzten Spiel der Regular Season gehts für die Tigers noch um alles. Sie haben ihren Vorsprung auf den EHC Biel in den letzten beiden Spielen verspielt und stehen nun das erste Mal seit langem wieder ausserhalb der Play-in Plätzen. Noch haben sie es aber in der eigenen Hand, die Playin-Qualifikation doch noch zu schaffen. Für Fribourg gehts heute um gar nichts mehr. Gegen vorne und hinten ist bei den Saanestädtern nichts mehr möglich und darum gilt es für sie höchstens, sich den nötigen Schwung für die Postseason zu holen.