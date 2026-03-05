Die Bilanz spricht knapp für den Underdog aus Langnau. Aus den letzten fünf Partien konnten sie in deren drei einen Sieg davontragen. Eindrücklich war natürlich das 6:0 im letzten Oktober. Das letzte Duell entschied Fribourg mit 4:3 knapp für sich.
Fribourg fliegt etwas unter dem Radar. Neben der Davoser Dominanz ging völlig unter, dass die Saanestädter von den letzten 10 Spielen bloss eine Partie verloren haben. Fribourg ist in dieser Saison einer der konstantesten Teams der Liga und haben sich vor den Playoffs weitere Verstärkung besorgt: Juuso Arola stiess vom finnischen Jukurit zum HCFG. Wohl nur als Backup nach Freiburg geholt wird sich zeigen, wie oft der Finne den Weg aufs Eis der BCF Arena findet. Im heutigen Spiel gehts fürs Auswärtsteam primär nur noch um Schwung zu holen für die Playoffs, denn gegen vorne oder hinten ist bei Gottéron in der Tabelle nichts mehr möglich.
Alarmstufe Rot bei den Tigers: Nach einer tollen Ausgangslage vor der Olympiapause haben die Langnauer ihr Polster verspielt und sind nun mit dem EHC Biel in einem unerbittlichen Strichkampf verwickelt. Die Bieler konnten die Tigers am letzten Spieltag trotz schlechterem Torverhältnis überholen und eine weitere Niederlage heute gegen Fribourg könnte die Emmentaler teuer zu stehen kommen. Die Tigers täten gut daran, zumindest mit einem Punktegleichstand ins Direktduell gegen den EHCB am Samstag zu gehen.
Im drittletzten Spiel der Regular Season gehts für die Tigers noch um alles. Sie haben ihren Vorsprung auf den EHC Biel in den letzten beiden Spielen verspielt und stehen nun das erste Mal seit langem wieder ausserhalb der Play-in Plätzen. Noch haben sie es aber in der eigenen Hand, die Playin-Qualifikation doch noch zu schaffen. Für Fribourg gehts heute um gar nichts mehr. Gegen vorne und hinten ist bei den Saanestädtern nichts mehr möglich und darum gilt es für sie höchstens, sich den nötigen Schwung für die Postseason zu holen.
Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen den SCL Tigers und dem HC Fribourg-Gotttéron. Die Partie steigt um 19:45 Uhr in der Emmental Versicherung Arena in Langnau. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
49
63
108
2
HC Fribourg-Gottéron
49
45
94
3
ZSC Lions
49
28
85
4
HC Lugano
49
31
85
5
Genève-Servette HC
49
2
82
6
Lausanne HC
49
22
81
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
49
-11
73
8
EV Zug
49
-14
73
9
SC Bern
49
-7
66
10
EHC Biel
49
-21
64
11
SCL Tigers
49
0
64
12
EHC Kloten
49
-18
61
13
HC Ambri-Piotta
49
-49
54
14
HC Ajoie
49
-71
39