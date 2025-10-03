Die Bilanz aus den letzten 5 Spielen zeigt sich ausgeglichen. Dreimal konnten sich die Tigers durchsetzen und zweimal Ajoie. Zuletzt gab es ein 5:1 für Langnau im letzten März.
Beim Blick auf die Tabelle zeigt sich bei den Ajoulots ein gewohntes Bild. Mit 5 Punkten aus 10 Spielen finden sich die Jurassier bereits früh wieder auf dem letzten Tabellenrang wieder, und müssen schon früh in der Saison um den Anschluss an die Kontrahenten bangen. Zuletzt lief es aber etwas besser. Ausgehend vom 4:0 Kantersieg gegen den angeschlagenen SCB vor zwei Wochen konnte der HCA etwas zulegen, angetrieben durch die Rückkehr einiger Schlüsselspieler. Zuletzt gab es zwei sehr knappe Niederlagen gegen Biel und Lausanne, doch vor allem die 2:1 Niederlage gegen die Monstertruppe aus Lausanne macht Hoffnung auf bessere Zeiten in Pruntrut.
Die letzten 3 Spiele der Tigers waren äusserst umkämpft: Alle wurden durch jeweils bloss einem Tor unterschied entschieden. Während es gegen Genf und Biel eine Niederlage setzte, konnte Langnau gegen Kloten den Sieg davontragen. Insgesamt befinden die Tigers sich nach wie vor auf Kurs und bleiben ein gefährliches Team, welche dem eint oder anderen Grossen ein Bein stellen kann.
Am 11. Spieltag der National League treffen mit Langnau und Ajoie zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander, welche jedoch zwei unterschiedliche Saisonverläufe aufweisen. Während die Gäste aus dem Jura gewohnt unterirdisch in die Saison gestartet sind, konnten sich die Tigers schon den einten oder anderen Exploit sichern. Vor allem die Back-to-Back Siege gegen Zug und Zürich lassen aufhorchen und machen die Langnauer in dieser Saison zu einem potentiellen Überraschungsteam. Zuletzt geriet ihr Höhenflug zwar etwas ins Stocken, was aber teilweise auch auf die Stärke ihrer Gegner zurückzuführen war. Ajoie wäre heute ein geeigneter Gegner, um den Anschluss an die Playoffplätze nicht zu verlieren.
Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen den SCL Tigers und dem HC Ajoie. Anpfiff ist um 19:45 in der Emmental Versicherung Arena in Langnau. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lausanne HC
11
26
27
2
HC Davos
10
21
26
3
HC Fribourg-Gottéron
10
14
21
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
10
9
20
5
Genève-Servette HC
10
-5
20
6
EV Zug
10
1
17
7
ZSC Lions
10
6
17
8
EHC Kloten
11
-6
12
9
EHC Biel
9
-5
11
10
SCL Tigers
10
-9
11
11
SC Bern
9
-10
8
12
HC Lugano
10
-9
8
13
HC Ambri-Piotta
10
-15
7
14
HC Ajoie
10
-18
5