Formstand Ajoie

Beim Blick auf die Tabelle zeigt sich bei den Ajoulots ein gewohntes Bild. Mit 5 Punkten aus 10 Spielen finden sich die Jurassier bereits früh wieder auf dem letzten Tabellenrang wieder, und müssen schon früh in der Saison um den Anschluss an die Kontrahenten bangen. Zuletzt lief es aber etwas besser. Ausgehend vom 4:0 Kantersieg gegen den angeschlagenen SCB vor zwei Wochen konnte der HCA etwas zulegen, angetrieben durch die Rückkehr einiger Schlüsselspieler. Zuletzt gab es zwei sehr knappe Niederlagen gegen Biel und Lausanne, doch vor allem die 2:1 Niederlage gegen die Monstertruppe aus Lausanne macht Hoffnung auf bessere Zeiten in Pruntrut.