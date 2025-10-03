DE
SCL Tigers
SCL Tigers
Ab 19:45 Uhr
Vs
HC Ajoie
HC Ajoie
National League
SCL Tigers - HC Ajoie

02.10.2025, 14:47 Uhr

Head 2 Head

Die Bilanz aus den letzten 5 Spielen zeigt sich ausgeglichen. Dreimal konnten sich die Tigers durchsetzen und zweimal Ajoie. Zuletzt gab es ein 5:1 für Langnau im letzten März.

02.10.2025, 14:37 Uhr

Formstand Ajoie

Beim Blick auf die Tabelle zeigt sich bei den Ajoulots ein gewohntes Bild. Mit 5 Punkten aus 10 Spielen finden sich die Jurassier bereits früh wieder auf dem letzten Tabellenrang wieder, und müssen schon früh in der Saison um den Anschluss an die Kontrahenten bangen. Zuletzt lief es aber etwas besser. Ausgehend vom 4:0 Kantersieg gegen den angeschlagenen SCB vor zwei Wochen konnte der HCA etwas zulegen, angetrieben durch die Rückkehr einiger Schlüsselspieler. Zuletzt gab es zwei sehr knappe Niederlagen gegen Biel und Lausanne, doch vor allem die 2:1 Niederlage gegen die Monstertruppe aus Lausanne macht Hoffnung auf bessere Zeiten in Pruntrut.

02.10.2025, 14:34 Uhr

Formstand Langnau

Die letzten 3 Spiele der Tigers waren äusserst umkämpft: Alle wurden durch jeweils bloss einem Tor unterschied entschieden. Während es gegen Genf und Biel eine Niederlage setzte, konnte Langnau gegen Kloten den Sieg davontragen. Insgesamt befinden die Tigers sich nach wie vor auf Kurs und bleiben ein gefährliches Team, welche dem eint oder anderen Grossen ein Bein stellen kann.

02.10.2025, 14:29 Uhr

Ausgangslage

Am 11. Spieltag der National League treffen mit Langnau und Ajoie zwei Teams aus der unteren Tabellenhälfte aufeinander, welche jedoch zwei unterschiedliche Saisonverläufe aufweisen. Während die Gäste aus dem Jura gewohnt unterirdisch in die Saison gestartet sind, konnten sich die Tigers schon den einten oder anderen Exploit sichern. Vor allem die Back-to-Back Siege gegen Zug und Zürich lassen aufhorchen und machen die Langnauer in dieser Saison zu einem potentiellen Überraschungsteam. Zuletzt geriet ihr Höhenflug zwar etwas ins Stocken, was aber teilweise auch auf die Stärke ihrer Gegner zurückzuführen war. Ajoie wäre heute ein geeigneter Gegner, um den Anschluss an die Playoffplätze nicht zu verlieren.

02.10.2025, 14:26 Uhr

Hallo!

Herzlich willkommen zur National League Partie zwischen den SCL Tigers und dem HC Ajoie. Anpfiff ist um 19:45 in der Emmental Versicherung Arena in Langnau. Hier bist Du live dabei!

Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Lausanne HC
Lausanne HC
11
26
27
2
HC Davos
HC Davos
10
21
26
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
10
14
21
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
10
9
20
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
-5
20
6
EV Zug
EV Zug
10
1
17
7
ZSC Lions
ZSC Lions
10
6
17
8
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-6
12
9
EHC Biel
EHC Biel
9
-5
11
10
SCL Tigers
SCL Tigers
10
-9
11
11
SC Bern
SC Bern
9
-10
8
12
HC Lugano
HC Lugano
10
-9
8
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-15
7
14
HC Ajoie
HC Ajoie
10
-18
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
      Meistgelesen